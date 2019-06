Rendez-Vous au Jardin ce week-end

Vous êtes en manque de verdure et de parfums fleuris. Ca tombe bien, dès aujourd’hui et tout ce week end, c’est Rendez-Vous au Jardin,17ème édition. Publics ou privés, ce sont plus de 2.000 sites qui vous ouvriront leurs portes, parfois exceptionnellement.

De la roseraie de St Galmier dans la Loire aux plantes aromatiques d’Eygalière dans les Bouches du Rhône, en passant par les jardins du Ministère de Matignon ou ceux de l’ambassade d’Italie, ce ne seront pas les propositions fleuries qui manquent. Mais ce qui court ou ce qui vole sera aussi à l’honneur. Puisque cette année, le thème choisi a été celui des "Animaux des jardins". Allusion à la biodiversité, plutôt mal en point.

Parmi les centaines de lieux participants à l’événement, le jardin du Musée Hector Berlioz en Isère. Avec son mur en galets roulés et ses buis encore résistants, c’est une symphonie de pivoines, de fuschias et des roses au ton rouge-oranger. Des fleurs d’ailleurs spécialement conçues en hommage au compositeur Hector Berlioz, grand amateur de pétales. Un jardin où les enfants seront mis à contribution.

Deux sessions d’ateliers sont prévues samedi et sont accessibles sur inscription auprès du musée Hector Berlioz. Des jardins historiques. Mais aussi créés de toute pièce. C’est le cas du "Jardin Paradis" de Gilles Leblais. Photographe, écrivain et naturaliste, il a lui-même aménagé un peu plus de 5.000 m2, entre arbres, prairies, mares naturelles et potagers. Une passion qu’il vous invitera à partager au travers d’une visite commentée.

L’an dernier, plus de 1,8 millions de visiteurs se sont rendus dans les 2.200 parcs et jardins de France. Et ce week end est prometteur, avec une météo plutôt favorable. Attention. Certains jardins sont payants ou sur réservation. Pour en connaitre les accès et les horaires d’ouverture, une adresse. rendezvousauxjardins.gouv.fr.