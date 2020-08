Rentrée 2020: "Le système de bourse n'est pas égalitaire" Angèle Delpech, pdte

La rentrée prochaine va couter encore un peu plus de sous aux étudiants angevins.

Selon la moyenne calculée par la Fé2A, la Fédération étudiante des associations de l’Anjou, les frais de rentrée s'élèveront à 2191,33 €.

Une hausse de plus de 2% par rapport à l'an dernier.

Une moyenne valable pour un étudiant de 1ère année de licence à l’Université d’Angers, non-boursier et ne vivant plus chez ses parents.

Pour Angèle Delpech, la présidente de la Fé2A, il faudrait notamment revoir le système d'attribution des bourses.