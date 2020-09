[Rentrée] Le monde agricole veut surfer sur son succès pour attirer les jeunes

La crise sanitaire, a rappelé les agriculteurs au bon souvenir des français: les frontières ont été fermées, les produits importés se sont fait rares, les supermarchés ont été dévalisés et les producteurs locaux sont devenus pour certains la seule façon de s'approvisionner.

Une occasion rêvée pour les agriculteurs de souligner leurs rôles mais aussi leurs luttes, notamment pour une meilleure reconnaissance financière de leur travail.

Aujourd'hui la Chambre d'Agriculture de l'Isère veut transformer l'essai et faire rayonner sa filière et sa formation auprès des français les plus jeunes.

Un secteur boudé par les jeunes...

A l'heure actuelle et depuis quelques années les classes peinent à se remplir dans les lycées agricoles. Les jeunes boudent les métiers de la terre, difficiles et peu rémunérateurs: tandis que le taux de chômage est toujours de 7,1% dans le pays, dans les exploitations agricoles on manque de bras !

L'urgence est bien réelle: beaucoup d'agriculteurs ne trouvent pas de saisonniers pour les aider à la haute saison ou doivent partir à la retraite sans successeur.

Le pays continue donc à importer des produits frais ou de la viande: en 2023, à ce rythme, la France pourrait importer plus qu'elle ne produit.

Pourtant selon les pays exportateurs les normes et les tests diffèrent et se retrouvent sur le marché français des produits bas de gamme, issus d'exploitations intensives et quelques fois représentant un vrai risque sanitaire comme les fraises ou les cerises par exemple.



... mais en pleine mutation

Pour regagner l'intéret des jeunes, la filière veut miser sur sa modernité. Beaucoup ont toujours en tête l'image de paysans du siècle dernier, semant les champs à la main et labourant à la charrue.

Pourtant aujourd'hui la réalité des agriculteurs français est bien différente: l'agriculture est désormais un secteur à la pointe de la technologie: les producteurs peuvent aujourd'hui compter sur des engins puissants mais aussi des drônes, des caméras embarquées, de la robotique et des logiciels dernier cri.

Des avancées technologiques qui, même si elles ne remplaceront jamais le travail de l'Homme, diminuent la difficulté et réduisent l'impact des maladies et des aléas notamment climatiques sur les récoltes.





Des difficultés financières indiscutables

Si ces nouveautés ne pourront qu'interresser les jeunes générations - qui de surcroit, disent vouloir se rapprocher de la nature- pas sur qu'elles leur fassent oublier le problème de la rémunération.

Aujourd'hui les agriculteurs sont plus de 30% à vivre sous le seuil de pauvreté en dépit des nombreuses heures passées sur leurs exploitations, pire, 20% n'ont pas réussi à se sortir de salaire l'an dernier.

Si les subventions et les aides comme la PAC viennent mettre un peu de "beurre dans les épinards", les charges restent assomantes et les marges faites sur chaque produit vendu, dérisoires. Un agriculteur gagne en moyenne, 1 500€ au meilleur de sa carrière.

Dans les couloirs des Chambres de l'Agriculture on espère donc que la crise sanitaire aura agit comme un électrochoc durable, suffisant pour que les jeunes du pays se tournent à nouveau vers les métiers agricoles mais aussi pour que les politiques encadrent davantage les prix des produits et la marge accordée aux producteurs.