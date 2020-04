Rentrée Numérique

C’est en effet l’une des formules fortes du ministère de l’Éducation nationale, tout comme la formule martelée, « garder le lien avec les élèves et leur famille », et voilà qu’on parle de « classe virtuelle » à partir de « plateforme numérique » celle du CNED notamment, le Centre national d’Enseignement à distance, qui est un établissement public relevant du ministère touchant aussi bien la formation initiale dans les écoles, collèges, lycées et universités que la formation continue, dite tout au long d’une vie. Il y a encore d’autres mots-clefs qui d’un seul coup prennent une ampleur particulière, par exemple « pronote », un logiciel de gestion de vie scolaire créé en 1999 et utilisé par plus de 7700 collèges et lycée.

Et depuis 2008, il s’adapte à nos mobiles, nos téléphones intelligents. Dans ce « pronote » se niche un espace des professeurs, un espace de la vie scolaire, un espace administratif, académique, un espace des parents, des élèves. Et par exemple les élèves peuvent y consulter le calendrier des conseils de classe, des vacances, leurs notes, leurs compétences, l’emploi du temps, le cahiers de textes, ils y ont aussi un espace de communication. Il y a hélas un espace qui n’est plus alimenté si je puis dire, c’est le menu de la cantine que l’on pouvait aussi y consulter ! En fait, ce confinement, fait faire un bond en avant dans la pratique des outils dits numériques. Mais avouons-le, tous, enseignants et élèves ont hâte d’être en présence… et de retrouver une rentrée normale. Ce qui me fait penser à une réflexion de Maurice Tournier.

Eh bien oui, en 1975, dans le Roi des Aulnes, Maurice Tournier évoquait « la tristesse insondable des écoles et des cours de récréation vidées par les vacances ». C’est un comble, en ce moment elles sont vides en pleine rentrée… Vite qu’il puisse y avoir cours de piscine. On va tout de même pas faire cours de piscine dans sa baignoire !