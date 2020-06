Réouverture des bars, cafés, restaurants : la difficile application des règles!

Jour J pour les bars, cafés et restaurants. Port du masque obligatoire pour les équipes, et pour les clients, 1 mètre minimum entre 2 tables, limite de convives par table fixée à 10, le retour à la réalité est difficile à encaisser. Eric Pantalacci, le président de la Fédération Départementale des Hôteliers, Restaurateurs, et Cafetiers, est l'invité de Victorien Duchet.