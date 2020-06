Réouverture des châteaux: et si on "consommait du patrimoine français" cet été?

Les chateaux sont importants, ces haut lieux de patrimoine se comptent par milliers sur notre territoire. Et je voudrais souligner que beaucoup d’entre eux sont de véritables petites entreprises. Or les châteaux ont déjà perdu les recettes des mois d’avril et mai, alors que c’est bien souvent au printemps que se situe le pic des visites de monuments. En outre, de nombreux lieux sont habituellement rentables parce qu’ils ont développé une hôtellerie de charme dans leurs murs, des salles pour les mariages, les séminaires d’entreprise… Toutes ces activités ont été stoppées net cette année. Aussi était-il crucial pour leur survie qu’ils puissent rapidement accueillir à nouveau les visiteurs.

D’ailleurs, les associations de propriétaires, telle La Demeure historique, font valoir à juste titre qu’ils génèrent autour d’eux, toute une économie locale. Et le gouvernement vient enfin d’accepter que les châteaux fassent partie du plan d’urgence tourisme qui est mis en place, alors que jusque-là, ils ne relevaient que du ministère de la Culture.

Ces châteaux ont vite réagi aux nouvelles contraintes sanitaires et modifié leur parcours de visite, réfléchi à des systèmes de jauges pour compter les visiteurs, organisé des billetteries en ligne… Cela a demandé du travail mais a réservé parfois de bonnes surprises. Au château de Commarque, en Dordogne, par exemple, les visiteurs terminent désormais leur tour en haut d’un donjon avec une magnifique vue sur la vallée. Et Christophe Tardieu, vice-président du domaine de Chantilly, l’un des tout premiers châteaux à rouvrir, a remarqué combien les gens sont ravis de passer par des escaliers dérobés même si le parcours de visite est moins logique qu’auparavant.

C’est le côté positif de la situation. Christophe Tardieu explique qu’ils sont en train de réfléchir à l’idée d’offrir des expositions durant l’été afin d’allécher le public de la région qui connait déjà Chantilly. Autre évolution induite par le coronavirus, Aude de Commarque qui gère le château familial du même nom transformé le livret de visite en application à télécharger à l’entrée. Ainsi, le visiteur, qui ne touche plus que son propre smartphone, est désormais guidé dans les salles par la voix du comédien Guillaume Gallienne. La jeune femme, comme beaucoup de jeunes repreneurs de châteaux, développe aussi les jeux dans ces vastes espaces, en particulier le soir. Elle a observé que l’été, comme il fait très chaud dans le Périgord, les visiteurs sont intéressés par les nocturnes.

Disons que l’énergie que ces entrepreneurs du patrimoine mettent pour aller de l’avant est impressionnante. Ils se disent qu’après tout, leurs châteaux ont survécu aux guerres, aux révolutions. Et ils lancent un appel : "Vous avez redécouvert les circuits courts pour les fruits et légumes durant le confinement ; n’hésitez pas, à consommer du beau patrimoine Made in France durant vos vacances d’été !" On ne saurait mieux dire.