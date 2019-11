Par exemple : ma voiture est en panne, je la répare ou la fais réparer par quelqu’un dont c’est le métier. J’ai fait une grosse erreur et je voudrais la réparer. Deux sens, l’un très concret, l’autre moral ou intellectuel. Et donc un verbe à ausculter, à radiographier.

En fait il faut remonter au latin où l’on déniche déjà le verbe reparare, avec ce préfixe "re-" indiquant une remise en état, et le verbe latin parare, préparer. Et le sens propre en est de fait « préparer à nouveau », donc « remettre en état, restaurer, rétablir ».

On est là devant un verbe utilisé depuis des siècles et qui n’a en somme pas changé de sens. C’est assez rare. La première qu’on en atteste en langue française, c’est en 1160 et avec un sens concret, il s’agit d’une fossé réparé, remis en état donc.

En 1175, dans le même sillage on évoque un « mur réparé », un peu plus tard au XIVe siècle, on évoque un « os réparé », mais en fait dès la fin du XIIe siècle, existait aussi le sens figuré, dans le Chevalier à la Charrette de Chrétien de Troyes, on est en 1180, on « répare » Lancelot, c’est-à-dire qu’on restaure ses forces.

On évoque aussi au Moyen Âge le fait de « réparer un lignage », entendons qu’on restaure une lignée en la perpétuant. Ce mot va aussi pénétrer dans le vocabulaire religieux, et en 1350, on peut lire un commentaire où en parlant du Christ, celui-ci « répare l’humaine lignée », comprenons qu’il rachète par sa mort l’homme dans sa dignité première. Et en 1306, voici venir un sens presque déjà propre aux assurances avant l’heure, on répare en effet alors les conséquences fâcheuses d’un accident, en compensant ou en supprimant la cause.

Il faut attendre 1606 pour que soit attesté un novelle formule : « réparer son honneur ».

Et puis, il y a les mots réparation, réparateur qui ne sont attestés qu'à la fin du XIVème siècle. Et au XXe siècle, voici venir les verbicrucistes qui proposent pour « réparer », la formule « retaper un clou »… à prendre au sens figuré parce qu’au sens propre ce serait à la limite l’enfoncer ! Alors « réparons » en enlevant plutôt le clou