"Réparons l'Eglise": un livre d'analyse et de propositions pour relever l'institution

Il y a un an, l’Eglise traversait une période très douloureuse de son histoire avec des révélations d’affaires de pédocriminalité et de religieuses abusées. A ce moment-là nombreux sont les chrétiens qui ont été découragés. Mais le journal la Croix et le magazine Pèlerin ont lancé un grand appel à tous les catholiques de France avec l’opération "Réparons l’Église".

L’idée était de permettre à tous de s’exprimer sur ce qu’ils analysaient de la situation et de faire de faire des propositions pour sortir de la crise. 5.000 réponses ont été reçues. Dominique Greiner, l’un des rédacteurs en chef de la croix a compilé ces contributions pour en faire un livre qui sort aujourd’hui "Réparons l’Eglise".



Que dit ce livre de l'état de l'Eglise ?

"Réparons l’Eglise" donne des réponses aux questions qui ont guidées l’enquête comme "Avez-vous le sentiment qu’il est difficile de se dire catholique en ce moment ? Et vous personnellement que pouvez-vous faire pour contribuer à réparer l’Eglise ?". Ce qui apparait cependant dans le livre c’est surtout l'inquiétude des fidèles au sujet du cléricalisme. Dans sa Lettre au peuple de Dieu du 20 août 2018, le pape François faisait un lien direct entre abus d’autorité et abus sexuels.



Certaines personnalités ont participé à cette enquête

L’ancien directeur général du FMI, Michel Camdessus, a par exemple écrit un texte avec dix amis catholiques occupant ou ayant occupé de hautes fonctions dans la société pour proposer des réflexions sur le cléricalisme. Dans ce livre "Réparons l’Eglise" un chapitre est aussi consacré aux médias qui selon les témoignages "salissent parfois l’Eglise"… En réponse Dominique Greiner l'auteur dit de son métier que "c’est mettre nos mains dans la chair blessée de l’homme"…