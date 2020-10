Reportage : le bateau ivre a repris la mer

Cela faisait dix ans que la salle de spectacle bien connue des tourangeaux, le Bateau Ivre, avait fermé ses portes. Désormais, elle est entièrement rénovée et va de nouveau accueillir des artistes et du public. L'inauguration s'est déroulée jeudi 8 octobre, dans la joie et l'émotion des sociétaires. Reportage de Margaux Dussaud.

MANIFESTATION CONTRE LE PROJET DE LOI BIOETHIQUE

C'est un sujet qui fait débat, autant à l'Assemblée nationale que dans la société : le projet de loi bioéthique, avec un changement majeur : ce projet prévoit d'élargir la PMA, la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires, sans conditions médicales.

Samedi 10 octobre, demain, le collectif Marchons enfants appelle à une manifestation nationale contre plusieurs dérives de ce texte. A Tours elle se déroulera de 11h à 12h dans le centre ville de Tours. Explications dans cette édition.

Le projet de loi a été adopté en deuxième lecture par l'assemblée dans la nuit du 31 juillet au 1er août. 101 députés ont voté (60 pour, 47 contre et 4 absententions). Prochaine étape pour ce projet de loi : le passage en deuxième lecture au Sénat.

Et pour en savoir plus : viepublique.fr