Reprise du sport en Anjou : « Il faut garder des distances de dix mètres »

A partir de ce lundi 11 mai, il est de nouveau possible de faire du sport en club, à certaines conditions. Cela doit se faire à l'extérieur, par petits groupes de dix personnes maximum. Quels sports sont concernés ? Faut-il porter un masque ? Quid du sport en salle ? Et les scolaires ? Yves Amiot, le président du Comité départemental olympique et du sport de Maine-et-Loire, répond à nos questions.