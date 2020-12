Résister au piétinement des libertés publiques est un devoir

Deux exemples récents nous rappellent amèrement que notre exécutif a la tentation systématique de bafouer les libertés publiques. Dans ce deuxième confinement, la liberté de culte a été supprimée, trois semaines durant, alors que toutes les dispositions sanitaires nécessaires avaient été prises depuis des mois, notamment par l'Église catholique. L’annonce d'une reprise des cultes avec une jauge de 30 personnes a laissé bien des observateurs pantois. Cette mesure stupide a d'ailleurs été désavouée par le Conseil d'État : le juge a ainsi estimé que ce plafond était disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et que le gouvernement avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est la liberté de culte.

Pendant ce temps, le même gouvernement de M. Castex, dans le cadre de la loi de sécurité globale, proposait un article 24 interdisant de diffuser l'image du visage d'un policier dans l'exercice de ses fonctions. Si l'on peut recevoir le fait que le gouvernement veuille protéger les policiers régulièrement attaqués par des voyous, cet article ne contribuait en aucune manière à cet objectif, mais en revanche laissait craindre que les violences policières, dont la recrudescence ne cesse d'inquiéter, pourraient désormais se réaliser à l’abri des regards. Comme le disait Ayyam Sureau dans Le Monde, "la force de la loi est exposée au regard de tous, car elle ne craint le regard de personne. Ce regard, celui des citoyens ou celui, professionnel, de la presse, la conforte au contraire. On s’expose à la critique lorsqu’on est sûr de son bon droit".

Tout se passe aujourd'hui comme si l'exécutif avait décidé de privilégier la sécurité par rapport à la liberté, comme si les deux ne devaient pas être en même temps garanties par l'État. Tout se passe comme si l'exécutif avait décidé de sacrifier les libertés publiques à un objectif irréaliste de sécurité sanitaire absolue, comme si l'on pouvait avoir une pandémie qui ne tue pas. Plus que jamais, notre démocratie menace de s'asseoir sur les libertés. Plus que jamais nous devons nous rappeler ce qu’Alain disait à propos du citoyen : il doit savoir à la fois obéir et résister. Nous avons obéi, nous devons assurément ne pas oublier de résister au piétinement de nos libertés.