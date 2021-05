Restaurateurs et brasseurs s'organisent pour la réouverture

Le long marathon des professionnels de la restauration arrive à son terme, mais la dernière ligne droite s'annonce rude. Pour les restaurateurs et les propriétaires de bars, il s'agit de remettre en marche une machine à l'arrêt ou en sommeil depuis près de sept mois à cause du Covid. Il faut réunir les équipes, réinstaurer une dynamique de travail et reformer le personnel aux derniers changements et aux dernières consignes sanitaire.

Il faut aussi recruter après les nombreux départs, surtout de jeunes, provoqués par la crise. L'enjeu est de trouver des cuisiniers, des baristas ou des serveurs capables de gérer le retour massif des clients sur les terrasses d'abord, puis dans les salles à partir du 9 juin.