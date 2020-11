"Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez ..." (Lc 21, 34-36)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Tenez-vous sur vos gardes,

de crainte que votre cœur ne s’alourdisse

dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie,

et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste

comme un filet ;

il s’abattra, en effet,

sur tous les habitants de la terre entière.

Restez éveillés et priez en tout temps :

ainsi vous aurez la force

d’échapper à tout ce qui doit arriver,

et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Pic

Demain, avec le temps de l’Avent, nous entrons dans une nouvelle année : c’est un nouveau cycle liturgique qui commence. C’est le temps de l’attente et de la préparation fiévreuse des fêtes de Noël, un temps plein de promesses et d’espérance, qui nous fera tourner sans doute sans regrets la page de l’année écoulée, avec son cortège de frustrations et d’inquiétudes.

Oui, l’année qui se termine a été dure. Mais l’année qui vient ne risque-t-elle pas de ressembler à la précédente ? La déception ne sera-t-elle pas alors à la mesure des espoirs du début ?

C’est ici que les conseils donnés par Jésus prennent toute leur importance : restez éveillés ! soyez attentifs !

Rester éveillé, être attentif, veiller, c’est d’abord ouvrir grand nos yeux et nos oreilles. Pour qui sait garder les yeux ouverts, la nuit n’est jamais complètement obscure, ou plutôt : la nuit la plus noire n’empêche pas de voir clair. Au cœur des pires événements, Dieu nous donne toujours à vivre du beau, du positif, du constructif. C’est déjà cela qui nous permet d’échapper, non pas aux difficultés de la vie, mais à une morosité qui nous les rendrait encore plus insupportables.

Être attentif, être un veilleur, c’est aussi être attentif aux autres et veiller sur eux. La seconde piste que l’Évangile trace pour nous permettre de vivre les difficultés, c’est celle de la fraternité. Plus nous prendrons soin les uns des autres, plus nous veillerons les uns sur les autres, plus il nous sera donné des forces pour traverser la dureté des temps. Fais de nous, Seigneur, des veilleurs, toujours attentifs aux appels de nos frères et de nos sœurs en humanité.