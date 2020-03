« Restez à la maison », voilà une formule que l’on

entend et qui il y a peu nous aurait

enthousiasmés : « Monsieur Pruvost, aujourd’hui, il n’y a

pas trop de travail, vous pouvez rester à la maison ». Oh

merci ! Alors évidemment aujourd’hui, il en va tout

autrement. « M. Pruvost, Restez à la maison, sinon vous

attentez à votre vie et à celle des autres… » Et donc, je

ne sors pas, je n’invite personne. Et je ne fais pas le

malin parce que le virus, c’est lui le plus malin, il

profite de la moindre de nos failles, pour galoper d’un

corps à l’autre. Ce mot « rester » et ce mot « maison »

suppose donc radiographies. Et rester nous fait revenir

au mot distance.

En effet, comme pour le mot distance, qu’on a ausculté

hier, rester vient de la racine indoeuropéenne sta,

signifiant être debout et qui a donné le verbe stare en

latin, d’où la station, mais aussi le verbe re-stare, re

ayant la valeur intensive, et donc le fait de bien se tenir

debout sans bouger, de restare est né bien sûr « rester ».

Alors parmi les exemples qu’on trouvera dans nos

dictionnaires, il y a la formule : « Vous resterez bien

dîner avec nous ». Eh bien, non, il n’a même pas été

question de vous inviter. La seule formule c’est « rester

à la maison ». Maison.

En fait au départ, il y a le verbe manere, signifiant

rester, demeurer, qui a donné le mot mansion,

mansionem, le lieu de séjour et finalement l’habitation.

En réalité, ce mot mansio, en tant que maison était de

peu d’usage il ne survivait que dans la Gaule conquise,

en gallo-romain donc. Dans tout le reste de l’Empire

romain, le mot utilisé était la casa, la case, mais aussi le

latin classique domus qui ont été supplantés par

« maison », même si bien sûr domus et casa se

retrouvent indirectement dans des mots comme Dom

Rémy, domaine de Rémi, ou La Chaise Dieu signifiant

en fait la maison de Dieu, chaise étant ici une

déformation de casa. Et en attendant, il y a une formule

qui reprend du poids auprès des Parents et de leurs

enfants : le « devoir maison », eh oui plus de « devoir

sur table », sur table d’école, non, mais sur la table de la

cuisine, à la maison, oui. Vite, retrouvons nos cours de

récréation pleine de cris et de rires. Mais pour ça

d’abord rester à la maison…