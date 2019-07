Restrictions d'eau en Anjou : la FDSEA craint pour le bassin de l'Authion

Depuis le 13 juillet, le Maine-et-Loire a franchi un nouveau cap en matière de restrictions de l'usage de l'eau. Le réseau d'eau potable est passé en alerte et les prélèvements d'eau sont maintenant limités dans l'ensemble des cours d'eau, à l'exception de la Sarthe. Vu le niveau de la Loire, même l'Authion est en alerte, et il pourrait passer en alerte renforcée d'ici la fin de la semaine. Cela interdirait tout prélèvement d'eau à l'exception des usages vitaux et prioritaires, ce qui inquiète Emmanuel Lachaize, le secrétaire général de la FDSEA. Il réclame une dérogation de quelques heures par jour pour les agriculteurs. "C'est la vie d'exploitations et d'entreprises de la vallée de l'Authion qui est en jeu", assure-t-il.