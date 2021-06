Retour à la croissance dans les Hauts-de-France dès le 2ème semestre 21

Pour Jean-Christophe Fanouillet, directeur régional de l’INSEE Hauts de France, il est attendu une reprise de + de 4% de création de richesse durant le second semestre 21. Par contre, il faudra plusieurs années pour compenser les -10% de pertes de richesses de 2020 : entre 3 et 7 ans.



Les secteurs qui n’ont pas connu la crise restent l'informatique, l'information, le e-commerce. A l’inverse, les secteurs les plus touchés sont les services marchands, l'hotellerie, la restauration, les transports (l'automobile, l'aéronautique).