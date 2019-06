Retour sur l'origine des JT

Aujourd’hui vous nous proposez un documentaire où la télévision se regarde elle-même.

J’ai trouvé cette plongée dans la préhistoire, c’est-à-dire entre 1949 et 1953, de la télévision passionnante. Rendez-vous donc jeudi à 23h sur France 2 pour découvrir l’invention du journal télévisé. Cette révolution dans l’information, c’est le passage progressif et parfois chaotique de l’information radio, au journal télévisé puis au reportage en direct pour enfin arrivée à la création de la grand-messe du 20h, ce rendez-vous incontournable pour des millions de Français. En 1949, à la création du journal télévisé, les reportages sont bruités et commentés en direct.

Mais qui connaît vraiment ses origines et surtout la grande aventure que constitue son "invention" ? Les défis qu'il a fallu relever ? Les conditions de sa fabrication ? Les enjeux politiques, technologiques et culturels qui ont accompagné sa création ? Qui se souvient des interventions du Père Pichard, du pape Pie XII et de la stratégie déployée par François Mitterrand alors jeune ministre de l'Information ?

En réalité, l'invention du JT a été une aventure avec des rebondissements, des contraintes techniques invraisemblables et une équipe de professionnels parfois doux-dingues, Pierre Sabbagh, l'inventeur, Georges de Caunes, l'explorateur, Pierre Tchernia, le saltimbanque, Pierre Dumayet, le littéraire, Claude Darget, le râleur, tous engagés sans concession pour relever ce pari fou et commencer à écrire une histoire souvent rocambolesque !

Quel sont les anecdotes qui vous ont marqués ?

Principalement le rôle du tour de France et du courronement de la reine d’Elisabeth II dans les évolutions techniques et dans la popularité du Journal Télévisé. Mais il y aussi les échecs cuisants comme la volonté de filmer une course de montgolfière qui fini en flamme et au poste pour Pierre Sabbagh. Le rôle primordial des petites mains, dont les monteuses et la course contre la montre pour produire chaque jour 15 min d’information. La vivacité et l’impertinence de l’équipe de ce premier journal qui fais des blagues et qui parle enfin comme dans la vraie vie. Et surtout le désamour affiché pour la télévision alors que la radio est le média principal. Ce reportage vif et drôle permet d’interroger l’histoire du journal télévisée.

Et si l’histoire de la télévision vous passionne, je vous conseille aussi le podcast "Aujourd’hui à la télévision" qui revient sur les grands moments de l’histoire du petit écran entre 1949 et 2018.