Retour sur le retour du voyage du pape François en Roumanie

Après la Bulgarie et la Macédoine au début du mois de mai, le pape a choisi comme destination la Roumanie, pays composé de plus de 97% de chrétiens, pour la plupart des orthodoxes. Un voyage aux périphéries pour rencontrer la minorité catholique mais également sous le signe de l’oecuménisme. Mais à quoi ressemble plus précisément le visage de ces chrétiens de Roumanie que le Saint Père est allé rencontrer ? La réponse du Père Cristian Crisan, curé de la paroisse gréco-catholique Saint-Georges de Paris et recteur de la Mission catholique roumaine de Paris.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Après un entretien avec les autorités du pays, le pape est allé rencontrer l'Eglise orthodoxe majoritaire en Roumanie. Le pape a également rencontré l'Eglise catholique locale. L’un des temps forts de ce voyage fut la béatification de sept évêques martyrs du communisme. Le Père Cristian Crisan, nous en dit plus sur leur histoire.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Une Eglise meurtrie par cette histoire tragique qui a accueilli avec beaucoup de ferveur et d’émotion le pape François pour cette messe de béatification. Les nouveaux Bienheureux ont souffert et sacrifié leur vie, "en s'opposant à un système idéologique totalitaire et coercitif", a déclaré le pape lors d'une messe géante à Blaj dans le centre du pays. Selon les organisateurs ils étaient 60.000 fidèles rassemblés dans cette ville de 20.000 habitants, siège de l'Eglise gréco-catholique, pour assister cet ’évènement particulièrement émouvant comme nous l’explique Armelle Milcent, directrice de la communication de l’Oeuvre d’orient.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

L’un des sept évêques martyrs béatifiés dimanche avait justement mis en place une pastorale à l’égard des Roms et c’est cette communauté que le pape est allé rencontré après la messe de béatification. Cela restera l’un des moments particulièrement intenses de ce voyage. Le pape des périphéries est allée rencontrer la communauté rom de Blaj. Les Roms représentent environ 3% de la population. Ils vivent en marge de la société roumaine.

Le pape leur a confié porter un poids dans son coeur. Le poids des discriminations, des ségrégations et des mauvais traitements subis par la communauté rom. L’histoire nous dit que même les chrétiens, même les catholiques, ne sont pas étrangers à tant de mal, a ajouté le pape qui a souhaité leur demander pardon pour cela au nom de l’Eglise. Armelle Milcent revient sur cette rencontre bouleversante.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Le pape achève donc son trentième voyage hors d’Italie. Un voyage en Roumanie, cet État d'Europe centrale et orientale de 20 millions d’habitants. Ce pays qui partage ses frontières avec la Hongrie, l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie et la Serbie est membre de l'Union européenne depuis 2007. Et c’est d’ailleurs la Roumanie qui préside le Conseil de l’Union européenne depuis le 1er janvier. Tout un symbole pour Mgr Gollnisch, directeur de l’Oeuvre d’orient.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

A bord de l’avion qui le ramenait à Rome le Pape a invité à prier "pour l’Europe, pour l’unité. pour que l’Europe soit à nouveau le rêve des pères fondateurs".