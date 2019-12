Retraites: les AFC dénoncent une baisse des pensions pour les mères de familles

Selon le gouvernement, la réforme des retraites serait plus juste pour les femmes et mères de familles. Faux ! dénoncent les AFC. Voyons pourquoi avec Jean-Joseph Bodet, membre des AFC de Nantes et memebres du bureau de la confédération nationale des AFC. Selon lui, cette réforme entrainera une baisse des pensions et donc par ricochet, une baisse de la natalité. « C'est le diable qui se mort la queue ».