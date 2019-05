[RETRO] Elections européennes : il faudra compter sur les Verts

Au lendemain des élections européennes, nous faisons le point sur les recompositions qui s’annoncent au parlement. Si les partis populistes sont arrivés en tête dans certains pays comme la France et l’Italie, c'est EELV qui opèrent la percée la plus spectaculaire du scrutin. Pour nous éclairer : le spécialiste Europe de RCF Henri Oberdorff et l'expert climatique Gael Derive