[RETRO] L'Eglise recoit des enfants de prêtre pour la première fois

Mgr Beau, évêque de Bourges, a reçu le 13 juin 2019, l'association "Enfants du silence, Enfants de prêtres". Il assure que pour lui "ce n'est pas une question taboue". Il souhaite échanger avec ces enfants de prêtres pour connaître leurs histoires et pouvoir ensemble briser ce tabou. Il espère pouvoir donner à ces personnes la reconnaissance qu'elles attendent. De son point de vue, les prêtres qui ont un enfant doivent quitter le ministère des prêtres pour se consacrer à leurs familles et à l'éducation de leurs enfants. Il fait passer le bien-être de l'enfant avant tous et espère qu'à l'avenir les enfant puissent être fière de leur histoire en se considérant comme "des enfants d'un amour et non d'une honte".



LES OBJECTIFS DE CETTE RENCONTRE

L'association souhaite tirer de cette rencontre avec les évêques, tout d'abord un peu de reconnaissance mais aussi une évolution des mentalités. "On ne demande pas d'argent, on veut une bénédiction, un geste symbolique. C'est important pour que certains et certaines arrivent à se reconstruire, de sentir que les portes de l'Eglise s'ouvrent." Ils souhaitent qu'un jour les prêtres est la liberté de choisir. La fondatrice de l'association l'assure : "Le célibat des prêtres n’est pas une loi divine mais ecclésiastique. Elle n’a été instaurée par le pape Grégoire VII qu’en 1074, ce qui signifie qu’il n’avait rien d’obligatoire avant cette date. Jamais Jésus n’a formulé une telle requête".





"C'EST ALLÉ DES LETTRES ANONYMES JUSQU'À UN DÉBUT D'INCENDIE DE NOTRE MAISON"

Plusieurs filles de prêtres témoignent et se livrent en partageant leur calvaire à l'association. "Mon père a été complètement répudié par sa famille et celle de ma mère. Pour mes oncles, j'étais la fille de Satan. Nos voisins nous ont insultés. C'est allé des lettres anonymes jusqu'à un début d'incendie de notre maison, en passant par des colis contenant des excréments, des rats cloués sur notre paillasson"

Une femme brésilienne de 36 ans racontent son enfance et le lourd secret qu'elle a dû porter. "Maman m'a toujours demandé de le tenir secret, notamment à l'école. Jusqu'à l'âge de 5-6 ans, nous nous voyions seulement aux vacances. Puis mes parents ont mis fin à leur relation. Mon père m'a reconnue, à l'état civil. Aujourd'hui il est encore dans l'Eglise. Je ne sais pas précisément dans quelle ville il habite. J'ai eu une enfance un peu volée. C'est pas facile pour une petite fille, surtout dans un environnement très conservateur."





UN POINT SUR L'ASSOCIATION

L'association "Enfants du silence, Enfants de prêtres" a été créé en 2013 et regroupe maintenant 70 personnes, dont la majorité sont des enfants de prêtres. Elle a été fondé par Anne-Marie Mariani, elle-même enfant d'un prêtre et d'une religieuse. Elle écrit un livre, Le droit d'aimer, dans lequel elle lève le voile sur le sujet sensible des enfants de prêtres et souhaite faire réagir l’institution catholique sur la question du célibat des clercs. Son association a pour but de permettre aux "enfants du silence" de pouvoir s'exprimer, raconter leurs témoignages et pouvoir se libérer du fardeau que représente ce lourd secret.



L'info en plus



A l'heure actuelle, on estime qu'au moins 4000 enfants dans le monde sont nés d'un père appartenant au clergé. Mais ce chiffre est sans doute très en dessous de la réalité. Anne-Marie Mariani regrette que "encore aujourd'hui ​ils inspirent mépris et moquerie et peuvent rarement parler de leur histoire durant leurs études ou au travail". Selon les quelques recherches effectuées, il y aurait au bas mot des milliers d'enfants de prêtres dans le monde.

Solène GUGLIELMI