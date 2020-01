Retrouver le sentiment de gratitude

En ce début d’année 2020, les chaos du monde sont aussi inquiétants qu’en 2019. Et les incertitudes de notre pays traversé de tensions majeures, sont les mêmes qu’en décembre dernier. Et nos vies personnelles ne savent que trop que de souhaiter une bonne année et une bonne santé n’a jamais commandé aux circonstances.

Alors en ce début d’an neuf, je voudrais nous souhaiter quelque chose qui est – je nous l’espère – dans l’ordre du possible : la gratitude.

Vous savez cette émotion, ce sentiment où se mêle joie, surprise, douceur devant ce qui nous est donné. La gratitude ou la joie de pouvoir éprouver de la reconnaissance. Au regard des travaux en psychologie et des livres édités, la gratitude est bien à la mode. Pourtant dans nos sociétés où il faut sans cesse conquérir ou acheter, elle semble avoir peu de place.

Alors au cœur de nos histoires souvent tourmentées, des drames de nos vies, pouvoir pourtant nommer ceux et celles qui nous ont faits de bien. Nommer aussi ces beaux souvenirs engrangés. Une religieuse, magnifique, me disait quelques jours avant de mourir d’un cancer foudroyant, « fais-toi de beaux souvenirs ».

Reconnaissance, pour cette mémoire heureuse, y compris si elle a été bien fugitive dans l’existence, au creux d’heures trop sombres et de circonstances éprouvantes. Gratitude pour les visages qui nous font confiance, un jour, une vie. Pour ceux qui nous envisagent et non nous dévisagent, nous croient, nous respectent, nous aiment avec bienveillance.

Au bout du compte la gratitude nous rappelle que sans les autres nous ne pouvons grandir, aimer, construire, recommencer. Elle n’enlève rien au malheur, aux douleurs de vivre, à l’adversité. Pourtant, elle est cette concentration qui oblige à la mémoire de ce qui nous a tenus vivants, à cette attention au minuscule d’aujourd’hui où des sourires, des gestes, des dons nous font humains et nous offrent une place en ce monde. La gratitude est un fil de la vie, à consolider toujours.

Alors commencer cette année en vous disant, chers auditeurs et lecteurs, ma profonde reconnaissance pour votre écoute, votre confiance.

Merci à tous et vraiment belle année.