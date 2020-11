Revenu TREMPLIN

La semaine dernière, nous parlions de notre rapport annuel sur la pauvreté. Il montre que les familles qui sollicitent le Secours Catholique sont confrontées à des choix financiers impossibles. La facture énergétique fait bien souvent partie de ces choix impossibles. Alors nous avons décidé d’agir.

Le programme 1dignetoit est mené par le Réseau Éco Habitat, une structure créée par le Secours Catholique. Il permet, dans les Hauts-de-France, d’accompagner les familles les plus pauvres pour qu’elle réalise la rénovation énergétique de leur maison.

La précarité énergétique touche près de 6 millions de familles en France, des personnes qui vivent dans des logements insalubres et très dégradés. Et ce sont bien souvent les plus pauvres qui vivent dans les logements les moins isolés. Et ils n’imaginent même pas pouvoir se lancer dans des gros travaux d’isolation.

Un chantier de rénovation est toujours source d’incertitude et d’inquiétude ; il l’est encore plus pour les plus précaires. Il faut se projeter dans le temps, alors que la vie est souvent gérée au jour le jour ; il faut choisir les travaux utiles au regard des capacités financières du foyer ; il faut se repérer dans les aides publiques qui existent.

C’est pour cela que les propriétaires les plus en difficulté ont besoin d’un accompagnement fraternel, social, technique et financier. Ils en ont besoin pour oser se lancer dans un projet ambitieux. C’est ce que propose le réseau Eco Habitat et le Secours Catholique.

Voilà le témoignage de Cécile : "Pendant dix ans, notre équipe du Secours Catholique a pris en charge des factures de chauffage d’une famille. Avec Réseau Eco Habitat, on a pu aider la famille à faire des travaux d’isolation. Maintenant, quand on nous parle d’accompagnement, on sait de quoi on parle : on n’a plus l’impression "d'utiliser du sparadrap" pour agir : quand on peut faire des travaux au logement d'une famille, on les aide à sortir de la précarité".

Avec #1digneToit !, nous voulons montrer que c’est possible et que le soutien de ce projet est un investissement rentable pour la collectivité.

