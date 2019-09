Révision de la loi de bioéthique: un texte qui divise et qui interroge

Le projet de révision de la loi de bioéthique arrive mardi 24 septembre à l'Assemblée nationale, pour un examen global qui durera trois semaines. Mesure phare du texte : l’extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Mais ce n’est pas le seul sujet et le projet de loi suscite inquiétudes et interrogations.

A en croire Emmanuel Macron "c’est le texte de tous les dangers mais il a été très bien préparé". C’est ce que le président a assuré la semaine dernière aux parlementaires de la majorité. A droite, c’est l’inquiétude qui prévaut. Certains députés, comme Xavier Breton estime que des lignes rouges sont en train d’être franchies. Retour sur un projet de loi qui divise et interroge.