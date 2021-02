Rhône : les déserts médicaux gagnent du terrain

"10 millions de personnes vivent dans un territoire où l'accès aux soins est inférieur à celui de la moyenne du pays", expose Cédric Szabo, en référence à l'étude de l'Association des maires ruraux de France dont il est le président. En cause : depuis 2010, les déserts médicaux prennent de plus en plus d'espace en périphérie et en zones rurales.

Certains territoires ont deux fois moins d'accès aux médecins généralistes et aux spécialistes que dans les grands centres urbains. Et on ne serait qu'au "début de la crise".

Etat des lieux de la désertification médicale.