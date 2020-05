La première expression qui me vient à l’idée,

et j’en ai honte, c’est le titre d’une série que je regardais

dans les années 1980 avec mes enfants, série qui

s’appelait « Agence tous risques » avec cette

entrée en matière : « Quand la loi ne peut plus rien pour

vous, il vous reste un recours, un seul, l’Agence tous

risques… », avec les inénarrables Barracuda et

Looping… Bon, vous le voyez, j’ai des lettres… On va

tout de même dire que le mot « risque » aujourd’hui est

sanitaire, et que Barracuda n’a pas le pouvoir de détruire

le coronavirus. Et puis ce mot risque né en français au

XVI e siècle a déjà une longue histoire.

Un mot d'origine latine, même s’il est passé par l’italien risco,

et il est entré en français en 1557. Au départ d’ailleurs

on disait « la » risque. En fait si l’on est sûr qu’il vient

du latin, il y a deux hypothèses. La première, ce serait le

bas latin riscus, à rattacher à resecare, couper, avec

pour lointaine image un rocher découpé, et dangereux.

La seconde serait que « risque » viendrait du latin

rixare, se quereller, la notion de danger existant bien

dans les querelles violentes. Quoi qu’il en soit, dès le

départ le mot a le même sens hier qu’aujourd’hui, celui

d’un danger éventuel, d’un événement futur incertain.

« Un soldat, un matelot, un voyageur ont bien des

risques à courir » écrit Furetière en 1690. Un risque à

courir, c’est en effet une expression qui nous est restée.

Ne pas courir de risque avec le coronavirus, voilà sans

doute des exemples bientôt retrouvés dans nos

dictionnaires ! Les expressions de fait ont proliféré…

Par exemple, « une conduite à risque », ou un « métier à

haut risque », enfin, pour prévienir d’un danger, c’est

« à vos risques et périls ». Évidemment du côté des

assurances, le vocabulaire a fleuri avec « l’assurance

tous risques » ou « multirisque ». Aujourd’hui on nous

parle aussi des « risques climatiques », des « risques

majeurs naturels ». Finalement, le risque est partout. Et

j’ai bien apprécié la conclusion de l’article « risque »

par l’abbé Furetière qui, était aussi auteur d’ouvrages

En disant ceci : « Un auteur risque beaucoup, quand il

donne un ouvrage au public ». Bon on est d’accord, on

risque de ne pas être apprécié, mais tout de même un

virus c’est bien plus dangereux.

Quoi que le « virus de la lecture », ce soit vraiment un risque à tenter.