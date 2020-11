Roanne se mobilise pour ses commerçants

Dans cette période de confinement, les initiatives se multiplient pour soutenir les commerces de proximité dits non essentiels à poursuivre un minimum d’activité et donc de générer des recettes.

La ville de Roanne, l’association Les vitrines de Roanne et la Chambre de Commerce ce sont associées pour mettre en place un système de livraison et un drive piéton pour les clients des commerces fermés.



Pour en savoir plus : https://www.aggloroanne.fr/covid-19-toutes-les-informations/covid-19-toutes-les-informations-concernant-le-reconfinement/soutenons-nos-commerces-livraison-point-relais-mise-en-relation-avec-ma-boutique-cest-ici-2979.html