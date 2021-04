Robert Schuman pourrait être décrété "vénérable" par le pape avant l'été

Les évêques et cardinaux membres de la Congrégation pour la cause des Saints devraient valider au cours du mois d’avril "l’héroïcité des vertus" de l’homme politique français. "C'est un laïc chrétien qui a pris à cœur sa vocation de laïc au cœur du monde", affirme le père Cédric Burgun qui a été pendant quatre ans à la tête de l’Institut Saint-Benoît, l’association à l’initiative de la demande de canonisation de Schuman.

Pardonner l'ennemi

Catholique convaincu, Robert Schuman a vécu le XXème siècle, ses deux guerres mondiales. Il fut l’un des acteurs de la réconciliation franco-allemande et du projet européen et son action politique a été guidée par l’évangile du pardon des ennemis. "Le projet européen de Schuman c'est pas d'abord un projet politique c'est de dire 'l'ennemi d'hier est le frère de demain' et l'avenir lui aura donné raison", explique le père Cédric Burgun.

"Cette foi chrétienne a œuvré pour une unité"

En reconnaissant Robert Schuman comme une personne vénérable, l'Église pose aussi un acte politique. Selon le père Cédric Burgun, la vie et l’action de ce père de l’Europe doit être source d’espérance en ces temps troublés. "Robert Schuman est figure d'Espérance. Nous pourrions nous désespérer de la politique et au-delà de toutes ces problématiques, Robert Schuman a espéré une réconciliation et un pardon qui sont advenus. On voit que cette foi chrétienne a œuvré pour une unité", conclut le père Cédric Burgun.

Le pape François devrait déclarer Robert Schuman vénérable "avant l’été".