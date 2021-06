Robert Schuman reconnu vénérable par le pape François

Le pape François a reconnu samedi 19 juin les "vertus héroïques" de Robert Schuman. Vertus qui lui permettent désormais d'être "vénérable". "C'est vraiment une grande joie pour tous ceux qui œuvrent depuis des années pour que Schuman soit reconnu comme un homme qui a cherché à vivre sa foi chrétienne dans sa vie politique. Cette reconnaissance qu'il est vénérable vient dire qu'il a vécu tout cela de manière héroïque en étant investi de cette relation au Christ", explique le père Pierre Guerigen, secrétaire de l’institut Saint Benoît, institut qui promeut la vénération de Schuman.

La foi au service du bien commun

Le dossier en béatification du Français a été lancé il y a plus de trente ans par le diocèse de Metz où l'homme politique est mort en 1963. Né au Luxembourg en 1886, Robert Schuman était animé par une profonde mais discrète foi catholique. Foi qu’il a mis au service de la politique et du bien commun. "Il a travaillé, il a cherché à comprendre les besoins, à repérer dans quel sens on pouvait trouver des solutions pour permettre cette vie ensemble. Servir le bien commun c'est aussi être artisan de paix", affirme le père Guerigen.

La reconnaissance des vertus héroïques précède une béatification, laquelle exige un miracle. C’est la prochaine étape. "Le grand travail de l'institut Saint Benoît c'est de développer la réputation de sainteté en priant Schuman, que par son intercession, Dieu réalise un miracle", précise le père Guerigen. Si un jour un miracle est reconnu il en faudra un second, validé par le Vatican, pour que Robert Schuman obtienne le statut de "saint".