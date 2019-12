Roland Léonard présente la piscine Jonfosse

Le 18 janvier prochain, la piscine de Jonfosse ouvre ses portes à tous les liégeois. Un projet de longue haleine qui aboutit finalement grâce un budget et des travaux très conséquents. La nouvelle piscine se veut démocratique et accessible à tous. Elle s'inscrit également dans une démarche de développement durable. Elle profite d'un système de co-génération qui combine les productions de chaleur et d'électricité, et présente de nombreuses baies vitrées qui répercutent la chaleur et la lumière naturelles. L'échevin Roland Léonard, en charge des Travaux de la Ville de Liège, est fier de nous présenter cette nouvelle infrastructure.