C’est un mot qui nous accompagne toute une vie, et parfois on dit aussi, lorsqu’elle est mouvementée, que notre vie est tout un roman.



CE MOT N’A RIEN DE TRANSPARENT. IL Y A BIEN LE MOT ROMANTIQUE DE LA MÊME FAMILLE, MAIS ON NE VOIT PAS VRAIMENT LE RAPPORT ?

En effet, et au reste le mot "romantique" est tardif, et n’est pas en lien direct avec le roman. En fait, il y avait un mot latin populaire, romanice, qui signifiait à la façon des Romains, par opposition aux mœurs et aux langage des Barbares, entendons notamment des Francs. D’une certaine façon, le roman est une antithèse au mot franc à qui nous devons le nom de notre pays ! C’est en 1135 que le mot passe en français sous la forme "romanz" en désignant alors la langue vulgaire du Nord de la France. En fait ce mélange de langue celtique, germanique et latine qui définit le très ancien français, romanz s’oppose ici au latin.

Il ne fallut plus ensuite attendre longtemps, 1155, pour bénéficier d’une attestation assimilant le mot roman à une œuvre narrative d’une certaine longueur, écrite d’abord en vers, comme le Roman de la Rose, puis rédigé en prose. Et dans la seconde moitié du XIIIe siècle, apparaît déjà la formule roman d’aventure : "Ge sai des romanz d’aventure De cels de la réonde Table" peut-on lire alors. Il faut attendre 1652 pour que le mot prenne aussi un sens figuré en tant que tissu de mensonges ou récit invraisemblable. Et notons que dans les Précieuses ridicules, le roman s’assimile aussi à une passion amoureuse. Mais évidemment c’est vraiment au XIXe que le roman va devenir un genre littéraire prédominant. Et comme pour la littérature, on peut alors relever force réflexions sur le sujet.



ALORS, S’IL Y AVAIT UNE CITATION À RETENIR POUR VOUS CE SERAIT LAQUELLE ?

Oh c’est presque impossible de n’en choisir qu’une, j’en avais donné beaucoup dans le dictionnaire de citations que j’ai publié il y a six ou sept ans. Mais en voilà une qui me plaît, d’Alphonse Daudet, en 1838 : "Le roman est l’histoire des hommes et l’Histoire, le roman des rois" ou encore des Goncourt : "L’histoire est un roman qui a été, le roman de l’histoire qui aurait pu être…" Merci Christophe de nous faire rêver.



Je ne le dirai pas, mais voici ce qu’on trouve dans le Trésor de la langue française, comme occurrences du mots roman, tout un programme que nous fait découvrir Christophe ! Roman chronique, roman-cycle, roman document ; roman-fiction, roman-vérité, roman-catastrophe, roman-pamphlet, roman-poème, roman-ciné, roman-photo, comédie-roman, Homme-roman, photo-roman, roman souvenir