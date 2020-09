RSA : 1 900 bénéficiaires en plus depuis mars dans le 37

On fait le point de situation COVID 19 avec le CHU de Tours. Les dirigeants pensent que l'on serait au début d'une deuxième vague. Une vague plus lente que celle du printemps, mais qui pourrait être plus longue.

Et c'est une des conséquences de la crise sanitaire sur notre économie et sur le marché du travail : la liste des bénéficiaires du RSA s'allonge en France. Dans l'Indre-et-Loire aussi. Jean-Gérard Paumier, le président du département attend fermement une aide de l'Etat.

Et un mot de sport : en tennis, le 16e tournoi ATP indoor va pouvoir avoir lieu. L'Open d'Orléans se jouera du 29 novembre au 6 décembre. Et Richard Gasquet sera l'une des têtes d'affiche.