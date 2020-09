"S’étant repenti, il y alla" (Mt 21, 28-32)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :

« Quel est votre avis ?

Un homme avait deux fils.

Il vint trouver le premier et lui dit :

‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’

Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’

Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.

Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière.

Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’

et il n’y alla pas.

Lequel des deux a fait la volonté du père ? »

Ils lui répondent :

« Le premier. »

Jésus leur dit :

« Amen, je vous le déclare :

les publicains et les prostituées

vous précèdent dans le royaume de Dieu.

Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice,

et vous n’avez pas cru à sa parole ;

mais les publicains et les prostituées y ont cru.

Tandis que vous, après avoir vu cela,

vous ne vous êtes même pas repentis plus tard

pour croire à sa parole. »



Source : AELF

Méditation Pasteur Nicole Fabre

Un homme avait deux fils. Le seul démarrage de cette parabole est déjà riche de sens : deux fils… En tant que grand-mère, j’ai la position privilégiée de voir comment le fait d’être frère et sœur est une école essentielle, mais éprouvante. Or, l’avez-vous remarqué ? Les paraboles de Jésus qui évoquent le lien familial commencent ainsi : un homme avait deux fils. Lorsque Dieu est présenté comme Père, jamais il n’est Père d’un seul. Jésus seul est appelé Fils unique, car il partage tout. Il ne revendique pas son Père pour lui tout seul. Reconnaissons qu’en tant que chrétiens, nous sommes souvent pris en flagrant délit de jalousie, de comparaison, d’auto revendication pour être reconnus comme les bons fils.

Un père avait deux fils : peut-être pouvons y voir aujourd’hui le judaïsme et le christianisme. Comment vivons-nous cette fraternité si profonde ? Ou les différentes branches du christianisme ? Ou à l’intérieur d’une même branche chrétienne, comment vivons-nous avec ceux et celles qui ne nous ressemble pas vraiment ? Ici, dans la parabole, la différence entre les deux fils se fait par la qualité d’écoute de l’un et de l’autre. Le second paraît avoir une écoute respectueuse et attentive du Père, mais il ne tient pas jusqu’au bout cette écoute et se moque dans les faits de la demande du père. Le premier semble s’en moquer, mais dans les faits, revient sur sa légèreté, et répond à sa demande, dans un deuxième temps. En vérité, je vous le déclare, collecteurs d’impôts et prostituées vous précèdent dans le Royaume de Dieu.

Père, merci pour tous ceux et celles que nous avons du mal à accepter, que nous jugeons défavorablement. Apprends-nous la vraie repentance, le vrai changement qui nous place à l’écoute les uns des autres et nous fait agir en conséquence.