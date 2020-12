"S'il te plaît Marie", l'initiative lyonnaise du 8 décembre

Le 8 décembre c’est la fête de l’Immaculée Conception. Et c’est le jour choisi par les Lyonnais pour dire merci à Marie, de les avoir préservé de la peste il y a bientôt quatre siècles. Depuis, c’est une tradition, les habitants déposent des lumignons sur le bord de leurs fenêtres à la tombée de la nuit. Et cette année, en pleine crise sanitaire, alors que les spectacles de la fête des Lumières ont dû être annulés, les Lyonnais ne manquent pas d’idées.

"S'il te plaît Marie"

Il y en a même une qui rayonne aujourd’hui bien au-delà des frontières de Lyon. C’est la démarche "S’il te plaît Marie", lancée il y a une dizaine de jours par la paroisse Saint-Pothin Immaculée conception dans le 6ème arrondissement de Lyon. C’est une invitation à invoquer Marie, à la prier, à déposer une intention, un lumignon virtuel sur leur site.

En quelques jours, de nombreux diocèses, paroisses, communautés religieuses se sont associés à cette initiative. Tous ceux qui le souhaitent, croyants ou non, grands ou petits sont invités à mettre des bougies ce mardi soir à leur fenêtre. Gautier, Lorène et Gaëtane ne se feront pas prier. Ces jeunes paroissiens de St Pothin ont hâte d’allumer leurs lampions soigneusement décorés. "Je vais déposer un lumignon sur ma fenêtre pour demander à Marie de nous sauver du coronavirus", confie l'un des enfants.

Une tradition en famille

Et si Gautier Lorène et Gaëtane déposeront leur lampions à la fenêtre ce soir, comme le veut la tradition, c’est en famille qu’ils se sont associés par la prière depuis neuf jours à la démarche "S’il te plaît Marie". Une expérience source de joie et d’espérance. "C’est un magnifique moment de prière en famille et on sent les grâces directement. Il y a une ambiance qui se crée", explique Fanny, leur maman.

Les Lyonnais sont attachés à transmettre et à faire vivre leur tradition du 8 décembre. À l’image de cette autre initiative : "Lyon en Avent" qui incite les Lyonnais à grimper à Fourvière pour y prier et pour y déposer de jolies boules de Noël dorées sur les grilles de la basilique. La traditionnelle procession sera cette année virtuelle, mesures sanitaires oblige. Elle sera suivie d’une messe et d'une veillée mariale sur la chaîne Youtube du diocèse de Lyon.