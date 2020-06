"Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements" (Lc 2, 41-51)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem

pour la fête de la Pâque.

Quand il eut douze ans,

ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.

À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient,

le jeune Jésus resta à Jérusalem

à l’insu de ses parents.

Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins,

ils firent une journée de chemin

avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances.

Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem,

en continuant à le chercher.

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple,

assis au milieu des docteurs de la Loi :

il les écoutait et leur posait des questions,

et tous ceux qui l’entendaient

s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement,

et sa mère lui dit :

« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?

Vois comme ton père et moi,

nous avons souffert en te cherchant ! »

Il leur dit :

« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ?

Ne saviez-vous pas

qu’il me faut être chez mon Père ? »

Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth,

et il leur était soumis.

Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Pic

Ce que j’aime, avec la sainte famille, c’est qu’elle n’est pas une famille parfaite. Elle a commencé dans l’improvisation, avec une naissance qui n’était pas programmée. Elle s’est poursuivie dans la précarité d’un accouchement à la hâte au fond d’une auberge, puis dans les douleurs de l’exil en Égypte.

Aujourd’hui, c’est un étrange récit qui nous décrit une famille décidément non-conformiste : voilà un Jésus pré-adolescent qui disparaît ; voilà des parents qui ne s’en rendent compte qu’au bout de plusieurs jours. La sainteté, décidément, s’accommode de bien des situations.

Ce que nous dit cette sainte famille, c’est que la sainteté n’est pas la perfection. Elle est le chemin tortueux et hasardeux sur lequel nous sommes toutes et tous engagés, mais un chemin sur lequel nous avançons avec le Christ.

Ce que nous dit la sainte famille, c’est que la sainteté n’est pas une aventure individuelle, mais qu’elle se joue collectif, avec des personnes que l’on ne comprend pas toujours du premier coup mais qui nous remettent en cause et nous font avancer parce que nous avons fait le choix de les aimer.

Ce que nous dit la sainte famille enfin, c’est que la sainteté consiste d’abord à accueillir la Parole de Dieu et à lui donner de la chair, de la vie, de la consistance – car cet enfant qui naît, qui vit avec ses parents, qui échappe à leur vigilance, n’est autre que la Parole de Dieu faite chair.

Celle qui sait cela mieux que tout le monde, c’est Marie, qui, nous dit-on, « gardait dans son cœur tous ces événements. » Accueillir la Parole, c’est accueillir de l’imprévu, et ne pas le comprendre tout de suite ; pour comprendre, il faut ce temps de rumination intérieure qu’a pris Marie.