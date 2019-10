Saint François d'Assise, le précurseur du dialogue islamo-chrétien

Saint François d’Assise est le précurseur du dialogue islamo-chrétien. L'histoire se déroule en 1219. Au cours de la Vème croisade, saint François quitte Assise pour se rendre auprès des musulmans. Sur un bateau rempli de soldats, de marchands et de quelques religieux, il parvint à Saint-Jean-d’Acre, la capitale des Croisés depuis la prise de Jérusalem en 1187.

Mais son désir était de sortir du camp chrétien et de rencontrer l’ennemi apocalyptique de l'époque, non avec les armes mais avec le cœur. Alors il débarque au milieu de la guerre, à Damiette, dans la vallée du Nil et va rencontrer le sultan Al-Malik-al-Khamil et lui parle de Jésus. 800 ans plus tard, un autre François, le pape François s’est rendu aux Emirats Arabes Unis et au Maroc à la rencontre des musulmans affirmant je cite : "La foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer […] le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine".



De nombreuses rencontres islamo-chrétiennes

Plusieurs rencontres sont organisées à l'occasion de cet anniversaire. Tout d’abord un colloque historique qui se déroulera au Centre Sèvres à Paris les 25 et 26 octobre prochains. Parmi les intervenants il y aura des historiens, des musulmans, des missionnaires au Maghreb et Proche-Orient. Ils partageront sur la fécondité du dialogue entre croyants des deux religions. Samedi prochain, la paroisse du Saint-Esprit de Paris proposera un temps de prière islamo-chrétien avec Mgr Paul Hinder, l’évêque d’Abou Dhabi, et l’imam Bubacar Conte de la mosquée Nour.

Enfin le 27 octobre, dimanche dans le diocèse de Créteil, véritable laboratoire du dialogue islamo-chrétien, c’est une journée de commémoration de la rencontre d’Assise du 27 octobre 1986 qui est organisée. La journée qui sera marquée par un temps spirituel inter-religieux en présence des représentants juifs, chrétiens, bouddhistes et musulmans de France.