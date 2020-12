Saint-Gobain PAM : soutenir l'industrie française de l'eau

Soutenir l’industrie française de l’eau en période de crise sanitaire et économique ; c’est l’appel de sept élus de Meurthe-et-Moselle et du président de la Région Grand Est. Ensemble, ils ont cosigné un courrier adressé aux agences de l'eau, départements et régions de France. Ils se mobilisent en invitant les acteurs de la commande publique à soutenir l'industrie française. En particulier dans le domaine de l'eau, secteur clé d'un point de vue sanitaire et environnemental. Olivier Jacquin, sénateur de Meurthe-et-Moselle, est à l’origine de cet appel commun.