Saint Jacques de Compostelle célèbre une année jubilaire

Saint Jacques de Compostelle célèbre l’année jubilaire chaque fois que le 25 juillet, fête de Saint Jacques le Majeur, coïncide avec un dimanche. Ce sera le cas en 2021. Cette année sainte est inaugurée avec l’ouverture de la porte sainte l’après-midi du 31 décembre de l’année précédente, en 2020 donc. L’archevêque de Saint Jacques de Compostelle Mgr Barrio frappe de trois coups le mur qui obstrue la porte sainte de la cathédrale avec un marteau d’argent. Porte par laquelle les pèlerins passeront pour célébrer cette année sainte.

RAPPELER LES ENJEUX DU PÈLERINAGE

Parmi les points de départ des routes historiques qui mènent à Saint Jacques de Compostelle, il y a Vézelay. Ce village perché de Bourgogne accueille chaque année pèlerins, marcheurs. Ils y découvrent la basilique romane Sainte-Marie-Madeleine et sont accueillis à l’hôtellerie par les fraternités monastiques de Jérusalem. "Une année jubilaire c’est toujours une année très importante pour Vézelay. C’est peut-être l’occasion aussi de rappeler à tous les enjeux du pèlerinage", affirme Sœur Aude Marie, qui travaille à l’hôtellerie.

Et si les pèlerins et marcheurs sont rares aujourd’hui en raison de la crise sanitaire, le déconfinement a montré cet été que ceux qui entamaient cette démarche était plus que jamais en quête de sens. "Un des premiers réflexes des gens quand ils ont pu marcher un peu plus ça a été de reprendre la route", assure Sœur Aude Marie.

UN REGAIN DE FRÉQUENTATION

Comme cette année jubilaire tombe en pleine crise sanitaire, un décret du pape a prévu d’étendre cette année sainte sur deux ans, 2021 et 2022. Une année qui pourrait susciter un regain de fréquentation du chemin. Ils étaient 350.000 pèlerins à avoir parcouru au moins cent kilomètres en 2019 sur les chemins de Saint Jacques, contre à peine 10.000 pèlerins en 2020.