Saint Joseph, de l'ombre à la lumière

Le pape ne tarit pas d'éloges pour le gardien de la sainte famille. Il souhaite même qu’il soit une source d’inspiration. C’est ce qu’il exprime dans la lettre apostolique "Patris corde", publiée en décembre dernier à l’occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l’Église universelle. Il le décrit comme "un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre".

Faire parler Joseph

C’est dans cet esprit que les Amis de Saint Joseph, un collectif de prêtres, de pères et mères de familles ont décidé de prendre la plume pour faire parler le père adoptif de Jésus. Ils viennent de publier "Dis nous Joseph" aux éditions Mame. "L'idée est venue un soir où on s'est retrouvés entre pères de familles. On s'est dit pourquoi pas faire parler Joseph, lui qui est un saint silencieux. Il a parlé une seule fois, à Cotignac", explique Sébastien, le porte parole des Amis de Saint Joseph.

"On peut s'identifier à lui"

Un livre dans lequel Saint Joseph parle à la première personne. Une ode à la liberté à la fidélité à l’amour de Marie, de Dieu et de ses proches sans faire l’impasse sur ses peurs et ses doutes. "On s'est vraiment basé sur les faits qui sont dans les évangiles. Il nous raconte son amour pour Marie. Joseph est un guide. On peut s'identifier à lui", poursuit le porte-parole.

"Dis nous Joseph, père modèle et compagnon de route pour les familles aujourd’hui", un livre à découvrir aux éditions Mame à l’occasion de l’année spéciale Saint Joseph décrétée par le pape François.