Salle Poirel à Nancy : reprise et programme estival haut en couleurs !

“Notre planning pour la saison 2021-2022 est déjà plein” Emmanuelle Giraud



La salle Poirel, lieu de culture du centre ville de Nancy, a rouvert le 19 mai. Elle reprend sa saison estivale avec plusieurs événements : notamment des concerts les 2, 3 et 4 juillet. Un festival ensuite : le festival "Ca joue à Nancy", avec des spectacles de rue, du 3 au 10 juillet. On fait le bilan sur cette reprise, la saison estivale à venir et les normes sanitaires en vigueur dans la salle pour cet été, avec Emmanuelle Giraud, directrice adjointe du service poirel développement culturel de la ville.