Samir Guesmi et Emmanuel Courcol, réalisateurs primés au FFA

- Le 13ème Festival du film francophone d’Angoulême s’est achevé hier soir avec la cérémonie de clôture et la remise des prix. Le jury, présidé cette année par Gustave Kervern et Benoît Delépine, a fait son choix.

- Le Valois de Diamant a finalement été remis à « Ibrahim », un film de Samir Guesmi… qui a en fait remporté 3 autres Valois : mise en scène, scénario et aussi musique…