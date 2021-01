SAMU Social : aider et protéger les plus démunis pendant l'hiver

Rencontrer, écouter et aider les plus démunis, telles sont les missions du Samu Social. Des équipes toujours plus sollicitées, notamment durant la période hivernale, comme l'explique Samuel Harault, coordinateur départemental du SAMU Social pour la Croix Rouge des Vosges. Un numéro à retenir si vous voyez une personne en détresse : le 115.