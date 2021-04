Sandrine Le Pinsec, éleveuse sur le premier espace-test agricole à Hanvec

C'est une première en Bretagne : l'espace-test agricole du Domaine de Ménez-Meur à Hanvec vient d'acceuillir deux agriculteurs. Ils sont en reconversion professionnelle et viennent ici pour au moins 1 an, afin d'expérimenter et de lancer leur activité avant de prendre leur envol. Ils vont pouvoir bénéficier de l'expertise des responsables du parc d'Armorique, dont fait parti l'espace-test de Ménez-Meur, un domaine spécialisé dans l'élevage de races domestiques bretonnes.



Parmi ces deux néo-agriculteurs, Sandrine Le Pinsec, 46 ans, ancienne employée dans un hôpital. Elle a donc décidé de se lancer dans l'élevage et la production de viande ovine. Une race local, l'agneau des landes de Bretagne.