Sans remplacer le vaccin, la vitamine D peut aider l'organisme contre la Covid-19

50% de la population française est en carence de Vitamine D et pourtant elle aurait un effet bénéfique pour notre organisme dans sa lutte contre la Covid 19 en empêchant de l’attraper et en évitant les formes graves. C’est pourquoi le professeur Cédric Annweiller, chef du service gériatrie d’Angers, et 71 de ses confrères présente les résultats de leurs études et appellent dans un article de la Revue du praticien à supplémenter en vitamine D toute la population française, même la moins à risque.