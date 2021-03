Sauter pour le patrimoine religieux

Un concours photo #JUMPFORHERITAGE est lancé sur Instagram, par l’Europe, pour mettre en valeur le patrimoine religieux, tout en y associant le sport.



Il suffit de se faire prendre en photo en sautant, en dansant, ou en driblant devant une église, une synagogue, une mosquée ou un temple. Avec à la clé un voyage à Barcelone pour les gagnants. De nombreuses photos d'édifices nordistes ont déjà été postées.



Rencontre avec Sarah de Lencquesaing, habitante de Saint-Omer et administratrice de l'association européenne FRH, Futur for Religious Heritage (Futur pour le patrimoine religieux), basée à Bruxelles, à l'origine du concours et qui travaille à la sauvegarde du patrimoine religieux européen et à sa transmission aux générations futures.



Pour participer au concours, poster la photo sur #JUMPFORHERITAGE jusqu’au 15 mai, en indiquant le lieu, le pays et pourquoi le choix de cet édifice.