Sauver l'Amazonie

Il y a juste un an se tenait le synode sur l’Amazonie, Nous étions tous plein d’espoir. Depuis, la crise sanitaire a ébranlé les neuf pays de la région amazonienne.

Les Amérindiens ont été particulièrement touchés et le Covid-19 n’a fait qu’accroître les problèmes et renforcer la vulnérabilité des peuples autochtones. La plupart d’entre eux vivent dans des régions reculées et difficiles d’accès, ce qui, déjà, limitait considérablement la garantie des droits fondamentaux tels que l’accès à l'eau, aux services de santé ou à une alimentation suffisante. À cela s’ajoute la négligence des gouvernements pour gérer la crise sanitaire, ainsi que la militarisation accrue et le contrôle des territoires par des groupes armés illégaux. Ces communautés sont sous la pression constante des industries extractives ou de l'agro-industrie qui exploitent les ressources naturelles avec la complicité des États

Les grands chantiers de déforestation maintenus

Profitant que l’attention de la société soit tournée vers la crise sanitaire, les mégaprojets miniers et les grands chantiers de déforestation sont maintenus au sein de la forêt amazonienne. Les incendies en Amazonie brésilienne ont augmenté de 13% au cours des neuf premiers mois de l’année 2020 par rapport à 2019. Ces incendies ont très souvent une origine intentionnelle afin d’augmenter la surface de terre cultivable pour les eucalyptus ou le soja ou de pâturage pour l’élevage. Ces incendies sont une catastrophe écologique et humaine.

Face à ce contexte, les réseaux de la société civile amazonienne se mobilisent et appellent les gouvernements à prendre des mesures pour protéger les populations d’Amazonie. Ainsi, la première assemblée de la Conférence Ecclésiale pour l’Amazonie a eu lieu la semaine dernière, afin de poursuivre les nouveaux chemins ouverts par le synode.

Le 12 novembre s’ouvrira, virtuellement, le IX Forum Social Pan Amazonien qui réunira les organisations de la société civile issues des neuf pays amazoniens. Pendant quatre jours, elles réfléchiront avec les Amérindiens sur la défense et la protection de l'Amazonie.

Au Secours Catholique, nous soutenons activement ces réseaux. Nous interpellons les élus français et européens pour qu’ils se positionnent plus fermement contre les ravages sanitaires et environnementaux en Amazonie. Mais nous pouvons tous réagir : la campagne "Le Brésil résiste" portée par la Coalition Solidarité Brésil, formée par 18 associations dont le Secours Catholique, veut faire connaître les actions des mouvements sociaux brésiliens et les différentes manières de les soutenir.

Ce modèle de développement n'est plus supportable, la planète ne le supportera pas. Et les populations d’Amazonie, gardiennes de la forêt , seront décimées. Le temps d'un changement est venu, le temps d’une écologie intégrale !

