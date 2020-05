Sauvons nos ainés !

Face au grand nombre de décès de personnes âgées en Ehpad, les Jeunes pour la Paix - le mouvement des jeunes de la Communauté de Sant’Egidio - se mobilisent dans toute la France avec la campagne "Sauvons nos aînés !" L’initiative a commencé avec un appel vidéo, qui se répand actuellement sur les réseaux sociaux et à travers le hashtag #sauvonsnosaines.

Dans cette vidéo, on voit les Jeunes pour la Paix, tour à tour, filmés chez eux encore un peu confinés, évoquer la situation actuelle dans les Ehpads. Engagés depuis des années aux côtés des personnes âgées en institution, ils ne veulent pas rester indifférents au drame qui frappe la génération de leurs grands-parents. Ils expliquent que plus de 50% des personnes qui sont décédées du coronavirus sont des personnes âgées vivant en maison de retraite. Ils les connaissaient, leurs rendaient visite avant le confinement, ils étaient leurs amis.

Ensemble, disent-ils, ils partageaient des moments de fête et d’amitié pour éviter qu’ils ne se sentent seuls et oubliés. Au cours des derniers mois, ils ont continué à leur téléphoner, à leur écrire, à leur envoyer des messages vidéo pour les aider à surmonter leur isolement. Les Jeunes pour la Paix tirent les leçons de la période de confinement et se disent donc préoccupés et indignés : "Maintenant ca suffit !"

Les Jeunes pour la Paix lancent un appel : "ça suffit avec les maisons de retraite" et ils le martèlent "Non à la solitude, non à l’abandon, nous ne pouvons pas laisser mourir comme ça nos ainés dans le silence, ils ont construit notre pays, ils se sont battus pour nos libertés alors, à nous de nous battre pour les leurs." Avec la campagne "Sauvons nos aînés" ils souhaitent que chacun d’eux ait le droit de vivre à la maison. Ils proposent une alternative à la fin de vie en maison de retraite en prenant pour modèle des expériences telles que des petites maisons familiales, le cohousing (l’habitat partagé intergénérationnel), l'assistance et l'hospitalisation à domicile. Au nom de l’alliance qui les unit à leurs amis âgés, les Jeunes pour la Paix veulent donner voix à ceux qui, dans les jours dramatiques de la pandémie, sont morts dans le silence.