"Savoir écouter, ça s'apprend" Jean-Pierre Baron, président d'SOS Amitié 49

SOS Amitié fête demain ses 40 ans de présence en Anjou.

En Maine-et-Loire, l'année dernière, les bénévoles ont répondu à plus de 16 000 appels.

Jean Pierre Baron, président d'SOS Amitié de la région d'Angers et de son antenne de Saumur nous a parlé de l'évolution dans les moyens et la prise en charge de ces appels dans l'association



Pour fêter cet anniversaire en Anjou, SOS Amitié organise demain à Angers un concert.

Rdv à 15h salle Jean Vilar avec l'orchestre symphonique du lycée David d'Angers

C'est au 1 bis rue Henri Bergson.

Coté tarifs, comptez 8€ pour les adultes et 4 pour les enfants.

Vous pouvez réserver votre billet sur www.olda.fr .