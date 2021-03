Savoir parler de sa thèse en 180 secondes

La finale régionale de “Ma thèse en 180 secondes” aura lieu le 25 mars prochain. Grâce au prix du jury et au prix du public, deux personnes participeront à la finale nationale qui aura lieu en juin à Paris. Une finale internationale se déroulera ensuite en septembre, avec 17 pays en compétition. Laurence Canteri, vice-présidente de l'Université de Lorraine, revient sur le but et le déroulement de ce concours.