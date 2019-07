Quand je chantais "we all live in a yellow submarine" ou bien "Michele, my girl", ou encore "Strawberry fields for ever", dans mon anglais défaillant et je n’avais pas conscience que les Beatles, signifiaient à l’oreille scarabées au pluriel. Alors gloire à ces formidable mélodiste qui ont révolutionné la musique et inventé en somme la pop musique.



DE FAIT, PERSONNE NE COMPRENDRAIT QUE L’ON TRADUISE LEUR NOM, TANT IL EST DEVENU MONDIALEMENT CONNU. EN DÉFINITIVE, SEULS LES ANGLOPHONES ONT EN TÊTE CE SENS ALORS, JEAN, POURQUOI SCARABÉE ET D’OÙ VIENT CE MOT ?

Il va nous falloir revenir sur l’orthographe du mot scarabée en anglais. Rappelons tout d’abord que de 1962 à 1970, on doit à ce groupe pas moins de douze albums et 200 chansons, ce qui est prodigieux. Au tout départ, ce furent à Liverpool les Quarrymen, mais aussi The Rainbows, ou encore Johnny and the Moondog. En fait, c’est un joueur de basse qui ne restera pas, Sutcliffe, qui leur suggéra d’adopter le nom de Beatal, b e a t a l, en référence au groupe de Buddy Holly, sans oublier un film de Marlon Brando, L’Équipée sauvage, où il était question d’un gang nommé les Beetles, b e e, ce qui signifie donc avec cette orthographe scarabées.

Ils seront donc un moment les Silver Beetles, puis ils construiront ce qu’on appelle un mot valise, en mêlant l’anglais beat, qui signifie rythme et beetle, le scarabée qui s’écrit avec deux e, et voici nés les Beatles. Viendra vite alors la beatlemania, la coiffure beatles, en bref, le nom du groupe devint mondial en offrant un succès rapide et inégalé dans l’histoire de la musique.



ET DU COUP D’OÙ VIENT NOTRE MOT "SCARABÉE" ?

Juste dire que le mot anglais beetle désignait un petit insecte qui mord, to bite en anglais, d’où d’abord bitle, avant l’orthographe munie de deux e se suivant. Quant au scarabée, il vient du grec karabos, désignant un insecte coléoptère aux reflets métalliques, qui a donné le carabe, mais en passant par le latin scarabeus, qui donna scarabée en française attesté en 1539. Et on pense forcément au scarabée d’or, sacré, des Égyptiens, et au conte du même nom d’Edgar Poe. Avec les Beatles, l’or est toujours au rendez-vous. On ne compte plus en effet leur disques d’or ! We all live in a yellow submarine…